Bismilli Öğrencilerden Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan özel bir kolej, öğretmen ve öğrencileri, lösemiyle mücadele eden çocuklar için maske takıp farkındalık oluşturmak amacıyla Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde özel bir kolej öğrencileri, ‘Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla okullarında ağızlarında maske takarak gezdi. Öğrenci velileri ise kolejde yapılan bu tip etkinlikleri desteklediklerini belirtti. Amaçlarının lösemili çocuklara destek olduğunu aktaran öğrenciler, lösemi ile mücadele eden herkesin maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kolej öğrencileri Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, "Lösemili Çocuklar Haftası minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı, toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir haftadır. Hayat kalitesini düşüren lösemi hastalığı sürecinde, ailelere ve hastalara doğru bilgilendirme yapılmalı, iyi bir tedavi ve moral desteği ile hastaların büyük oranda iyileştiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Kaymakamlık ve belediye olarak tüm lösemili çocukların yanlarında olacağız. Lösemi hastalarına Allah'tan şifa diliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardında öğrencileri tebrik eden Başkan Yüksel öğrencilere hediye verdi.