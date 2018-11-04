Bismilli öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

İstanbul'da faaliyet sürdüren iş adamları tarafından Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eğitim gören öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı.

İstanbul'da faaliyet gösteren hayırsever iş adamları, Bismil'de maddi durumu düşük ailelerin çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yaptı. Kalem, kitap ve ayakkabı gibi ürünlerden oluşan yardımların öğrencilerin eğitimlerine katkı sağladığını ve onları ayakta tuttuğunu belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, "İlçemizde otuz altı bin civarında öğrencimiz bulunmaktadır. Hayırsever iş adamlarımızın bizleri desteklemeleri onur vericidir. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Bu yardımların devamının sağlanması ve öğrencilerimizin sevindirilmeleri bizleri ayrıca mutlu etmektedir. İlçemiz kaymakamlığınca devletimizin imkanları ölçüsünde öğrencilerimize maddi ve manevi yardımlar yapılmaktadır. Ancak yeterli değildir. Burada da hayırsever iş adamlarımıza büyük görev düşmektedir. Ziya Gökalp İlkokulu ile Bismil İlkokulunda okuyan binlerce öğrencimiz bulunmaktadır. Bunların çoğunluğunun maddi durumları yetersizdir. Gönül isterdi ki bütün öğrencilerimize bu tür yardımların ulaştırılsın Ancak imkanlar ölçüsünde bu tür yardımlar yapılabilmektedir. Bismil'de okuyan öğrencilerimize sadece İstanbul'dan değil tüm Türkiye'den eğitim hayatlarını ayakta tutabilecek yardımların yapılmasını bekliyoruz” dedi.