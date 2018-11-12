Boşanma davasında kayınbaba dehşeti

Diyarbakır'da bir baba, boşanma davası sonrası kızının eşinin kardeşlerine kurşun yağdırdı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile mahkemesinde ifade vermeye gelen bir çift, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Bu sırada, adliye yakınında bulunan bir plazanın garajında bekleyen damadın kayınbabası, damadının kardeşlerinin adliyeden çıktığını gördükten sonra aracıyla garajından çıkıp damadının kardeşlerine aracının içinden kurşun yağdırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Aracın içerisinden kurşun yağdıran zanlı, olay yerinde bulunan güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 112 sağlık ekipleri de olayda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Silahlı saldırıda başından yaralanan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Göğsünden yaralanan diğer kardeşin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Öte yandan saldırının gerçekleştiği an, plazanın kamerasına yansıdı.