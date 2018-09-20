Bu kursu bitiren iş sahibi oluyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Cumali Atilla'nın talimatlarıyla vatandaşların rahat etmesi için yıllardır yapılmayan hizmetler peş peşe yapılırken, bir yandan da istihdama yönelik projeler devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın, istihdamı artırma ve kentte çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirme amacıyla 16 farklı meslek kolunda açtığı Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nı (DİSMEK) bitiren iş sahibi oluyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın başlattığı DİSMEK'te eğitim gören öğrenciler İş-Kur tarafından veya kendi olanaklarıyla meslek hayatına direk atılıyor. 16 farklı kurslarda eğitim alan öğrencilerin birçoğu ise Güzel Sanatlar Fakültelerine yerleşerek eğitim hayatını devam ettiriyor. 2017 yılından bu yana 2 bine yakın öğrenciye iş olağanı sağlayan kursların ilerleyen zamanlarda ise ilçelerde açılarak merkeze gelemeyenler için eğitim vermeye hazırlanacağı belirtildi.

Kayyum projeleri ile işsizliğe neşter vuruyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Şakir Yaman, 2 bine yakın öğrenciden bazılarının sertifikalarını alıp meslek hayatına atıldığını bazılarının ise Güzel Sanatlar Fakültesine yerleştiğini belirterek 16 eğitim kursunun aktif olarak devam etiğini söyledi. Yaman, “Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları alanında şuanda 612 öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir. 2017 yılında ise bin 286 kursiyerlerimiz buradan sertifikalarını alıp çoğu meslek hayatına ve Güzel Sanatlar Fakültesine yerleşti. Meslek eğitim şubemizde şuanda, kilim dokuma, kuaförlük eğitimi, füzyon cam işleme, çini işleme, bilgisayar programcılığı, İngilizce seviye A1, ahşap boyama ve süsleme, bilgisayar destekli muhasebe elemanı, tekstil, cilt bakım ve temel makyaj eğitimi, autocad çizim programı, resim yağlı boyama ve karakalem, f-klavye, katı-sıvı yakıtlı kalorifer ateşçiliği ve 3D rölyef gibi tüm kurslarımız devam etmektedir. Burada kurs alan öğrencilerimize, İş-Kur Diyarbakır Müdürlüğü iş birliğinde kariyer eğitimi yapılmakta ve iş başvurularını yapmaktalar. İş-Kur bünyesinde eğitimlerini aldıktan sonra kursiyerlerimiz İş-Kur tarafından tekstil fabrikalarından ya da başka iş alanlarına yönlendirilmektedirler. Biz burada kursları verdikten sonra kursiyerlerimizi ayrıca mesleki eğitim merkezlerine yönlendirmekteyiz. Mesleki eğitim merkezlerine kayıtları yapılmakta, burada aldıkları derslerden muaf oldukları için erken sürede çıraklık ve ustalık belgelerini almaktalar. Kursiyerlerimizden şuanda kuaför salonu, tekstil atölyeleri açanlar da var. Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlık kurslarımız var, kayıtlarımız devam ediyor. 15 öğrencilerimizden ortalama 12'si güzel sanatlar fakültelerine yerleşti ve üniversiteye hazırlık eğitimi de veriyoruz. Bundan sonraki dönemlere ise ilçelerde kursiyer bulup kurs salonları açmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.