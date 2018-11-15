Bu okulda her şey güvene dayalı işliyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir ortaokulu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un işaret ettiği gözetmensiz sınav uygulamasına geçiş yaptı. Ders aralarındaki zilin de çalınmadığı okulda öğretmenler sınavlarını gözetmensiz yapmaya başladı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan Yukarı Harım Köyü İlk-Ortaokulu, geçtiğimiz yıl örnek bir çalışmaya imza atarak okullarındaki zil seslerine son vermişti. Ders aralarında sınıflarda bulunan saatler üzerinde giriş çıkış yapan öğrenciler, dakikalarına uyarak ders başlarında sınıflarında hazır olarak zil sesini ortadan kaldırmıştı. Aynı okul, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gözetmensiz sınav hayalini gerçeğe dönüştürmek için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen öğretmenler, bu durumu tartışarak uygulamayı hayata geçirip geçirmeme konusunda görüş bildirdi. Yapılan çalışmanın ardından kurul, sınavları gözetmensiz yapmaya başladı. Sınav haftasına giren okulda öğretmenler, sınıflara girerek sınav kağıtlarını öğrencilere dağıttıktan sonra sınıftan ayrıldı. Öğrenciler de sınıfta herhangi bir gözetmen olmamasına rağmen kopya çekmeyerek sınavlarını bitirdikten sonra kağıtlarını öğretmen masasına bırakıp sıralarına geçti. Sınavın bitimine kadar sınıfta ses çıkarmadan oturan öğrenciler, öğretmenlerin sınavın bittiğini söylemek için gelmesi sonrası sınıftan ayrıldı.

Öğretmenler öğrencilere, öğrenciler de öğretmenlerine güveniyor

Yapılan uygulama ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Yukarı Harım İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Havin Sarıkaya, sınavda öğretmenlerinin olmadığını bu uygulamanın da kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Öğretmenlerin kendilerini gözetlememesini güven duygularını arttırdığını aktaran Sarıkaya, “Onlar bize güvendikçe bizim de kendimize güvenimiz artıyor. Bundan sonra tüm sınavların böyle olmasını istiyoruz” dedi.

8. sınıf öğrencilerinden Mehmet Özdemir ise, bu proje sayesinde sorumluluk aldıklarını dile getirerek, öğretmenlerin kendilerine kendilerinin de öğretmenlere güvendiklerini, onların güvenini boşa çıkarmayacaklarını söyledi.

“Amaç öğretmenler ile öğrenciler arasında güven bağı oluşturmak”

Yukarı Harım İlkokul ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Serhat Yektaş da, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da belirttiği gibi gözetmensiz sınav modelini, sınıfta öğretmenler olmadan da öğrencilerin kendi başlarına sınavlarını olabilmelerini sağlayan bir projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Yektaş, şöyle devam etti:

“Öncelikli amaç öğretmenin öğrenciye ve öğrencinin de öğretmene olan güven duygusunu geliştirmektir. Biz zaten değerler eğitimi bir müfredatta sık sık bahsediyoruz ve vurguluyoruz öğrencilerimize. Değerler eğitimi, kültürümüzü, inancımızı kendi yaşantımıza uygulayabilmemizdir. Bunu da pratikte göstererek yapacağız ve öğrencilerimize uygulayacağız. Zaten projemizin asıl amacı, öğrencilerimiz ile öğretmenler arasında güven bağı oluşturmaktır. Bu güven bağı sayesinde öğrencilerimiz sorumluluk sahibi oluyorlar. Bu hafta sınav haftası, öğretmenlerimiz sınıfta olmadan öğrencilerimiz sınavlarını olmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz bu durumdan çok memnun, hatta bütün sınavların bu şekilde olmasını istiyorlar.”

“Çocuklarımıza, gençlerimize güveniyoruz”

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak da, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının olduğunu hatırlattı. Ak, şu ifadeleri kullandı:

“Bir okulun da gözetmensiz sınav için ben de varım demesini istemişti. Bu söylemi üzerinde öğretmenler kurul kararı alıp önce öğrencilerle görüşüp, idaremiz ve öğretmenlerimizle istişare ederek biz çocuklarımıza gözetmensiz yazılıyı acaba uygulayabilir miyiz, onlara güvenebilir miyiz diye kendi aralarında tartıştı. Kurul kararı aldıktan sonra bunu uygulayabileceklerini bildirdiler. Sonrasında da bunu öğrencilerle paylaştılar. Bu durumu öğrencilerimiz heyecanla, memnuniyetle karşıladı. ‘Öğretmenim, siz bize güvenirseniz biz de sizi mahcup etmeyiz' dediler. Şu anda sınav haftasındayız, öğrencilerimizle bunun uygulandığını hep beraber göreceğiz. Bu okulumuzun şöyle bir artısı daha var. Geçen yıl, zilsiz okul projesinde yine Bismil'de ve bölgemizde uygulanan tek okul, bu okulda zil çalınmıyor. Çocuklarımız her giriş çıkışında saatlere bakarak derse girip araya çıkıyor. Çünkü biz çocuklarımıza, gençlerimize güveniyoruz.”