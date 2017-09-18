Bu okulun yolu düz gitmiyor

Alitaş Ortaokuluna 5 kilometre uzaklıktaki mezraya, yolunun bozuk olması nedeniyle gelmeyen servisler yüzünden çocuklar 1,5 saat yürümek zorunda kalıyor. Öğrenciler ve veliler yolun yapılmasını istiyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte çoğu yerde öğrenciler okul sevinci yaşarken, Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyü Şengalek mezrasındaki öğrenciler mutsuz. Alitaş Ortaokuluna 5 kilometre mesafede bulunan mezranın yolu bozuk olduğu için okul servisleri mezraya gelip öğrencileri almıyor. Öğrenciler de okula ulaşabilmek için 1,5 saat yol yürüyor. Özellikle kışın çok zorluk çektiklerini ve çoğu zaman okula gidemediklerini belirten öğrenciler, yolun yapılmasını istiyor. Veliler ise yolun uzun zamandır böyle olduğunu ifade ederek, yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını talep etti.

“1,5 saat yürüyorlar”

Şengalek mezrasında ikamet eden Fesih Talay, yol bozuk olduğu için servislerin gelmediğini dile getirerek, “Çocuklar mağdur. Her yere başvurduk. Elimizden bir şey gelmiyor. Çevre köylere servis gidiyor ama yol bu şekil olduğu için gelmiyorlar. Okul buradan 5 kilometre uzakta. Servis gelse çocuklar 15 dakika içerisinde okula gidiyor. Yürüyerek 1,5 saatte gidiyorlar. 30 civarı öğrencimiz var. Çevre ilçelerde okuyanlar da var. Okul açıldı ama bu çocuklar okul sevincini yaşayamıyor. Nedeni de bu yol” dedi.

“Hiç mutlu değilim”

Çoğu zaman okula yürüyerek gidip geldiklerini aktaran 5’nci sınıf öğrencisi Rojbin Talay, “Amcamlar olmadığı zaman yürüyerek gidip geliyoruz. Mecbur kalıyoruz yürümeye. Kar, dolu, yağmur yağdığı zaman okula gidemiyoruz. Yazın da çok zor, terleyip gidiyoruz. Su götürüyoruz. Onlar da bitiyor. Hiç mutlu değilim. Çok mutsuzuz” diye konuştu.

6’ncı sınıf öğrencisi Mehmet Emin Talay, “Bazen amcalarımızın arabasıyla bazen de yürüyerek gidiyoruz. Okullar açıldı ama kötü hissediyorum” ifadelerinde bulundu.

Köyün imamı Mehmet Çelik, çocukların mağduriyetini anlatarak, “Yolu görüyorsunuz. Kışın çocuklar için biraz daha zor olacak. Servis olmadığından çocuklar okula gidemiyor” dedi.