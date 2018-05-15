“Bu vahşete seyirci kalmayacağız”

İsrail ve ABD yönetimlerinin kınadığını ve lanetlediğini belirten Tosunlu, “Bizler bu vahşete karşı seyirci kalmayacağız” dedi.

ABD’nin Telaviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin 59 Filistinliyi katletmesine tepkiler devam ediyor. AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı iş adamı ve kanaat önderi Mervettin Tosunlu, İsrail ve ABD yönetimlerinin kınadığını ve lanetlediğini belirterek bu vahşete seyirci kalmayacakları kaydetti. Tosunlu, “İsrail’in yaptıkları insanlıkla, vicdanla ve ahlakla bağdaşmıyor, utanç verici bir tablo ile karşı karşıyayız. Masum ve savunmasız Filistin halkına yönelik yapılan kanlı saldırılar, Siyonist İsrail ve hamisi ABD’nin, kirli, karanlık yüzlerini tekrar bize göstermiştir. Hepsinden öte özgürlük çığırtkanlıkları yapan onca dünya devletinin bu vahşete kayıtsız kalması ise bu olaydan daha vahimdir. Tekrar tekrar haykırmak istiyorum ki Kudüs, Filistin devletinin başkentidir. Bu katliamlardan dolayı İsrail’i ve ABD yönetimini kınıyor ve lanetliyorum. ABD ve İsrail bilmelidirler ki, hukuk ve ahlak dışı bu girişimler bizim için yok hükmündedir. Bizler bu vahşete karşı seyirci kalmayacağız. Hiçbir şey yapamasak da ellerimizi açıp dua edeceğiz. Müslümanın en büyük silahı duasıdır ey Müslüman kardeşlerim herkes mazlum Filistin halkı için dua etsin, Allah dualarınızı kabul etsin” dedi.