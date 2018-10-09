Burun ameliyatında öncelik sağlıklı nefes

Dr. Hakan Tekin, kadın ve erkeklerin özellikle ergenlik döneminde başlayan estetik kaygılarının yaş ilerledikçe de devam ettiğini belirterek, “Dış görünümün iyileştirme çabasının önemli bir kısmını ise, yüz ve yüzün en çarpıcı bölümü olan burun oluşturuyor. Ancak estetik bir burnun yanı sıra sağlıklı nefes alan bir burun yapısı da dikkate alınması gerekiyor” dedi.

Memorial Dicle Hastanesi Plastik ve Rekostrüktif Cerrrahi Bölümünden Op. Dr. Hakan Tekin burun estetiği ve ameliyatları hakkında bilgi verdi. Burnun, estetik ve görsel yönünün dışında çok fonksiyonel bir organ olduğunu belirten Tekin, “Doğru nefes, burundan alınmalıdır. Burun ameliyatı olmak isteyen hastaların çoğunda estetik kaygıların yanı sıra iyi nefes alamama, geceleri ağzı açık uyuma, horlama ve benzeri şikayetler mevcuttur. Aynı zamanda bu hastalarda yorgun uyanma ve gündüz uyuklama gibi yaşam standartlarını çok olumsuz etkileyen durumlar da söz konusudur. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için ameliyat kararı verilmişse, mutlaka uygulanmalıdır. Aksi takdirde yaşanan sıkıntılar çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” diye konuştu.

“Önce sağlık, sonra estetik görünüm”

Burun ameliyatlarında önceliğin hastanın sağlığı olduğuna dikkat çeken Tekin, “Yani nefes almakta zorluk çeken bir hastanın önceliği, estetik kaygı değil sağlığı olmalıdır. Ancak bazı hastalarda estetik kaygılar sağlığın önüne geçebilir. Estetik açıdan güzel bir buruna sahip olma düşüncesinin içselleşmesi, hastada psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Üstelik estetik kaygı yalnızca kadınları değil günümüzde erkekleri de etkilemektedir. Burnunun görünümünü beğenmeyen erkekler de estetik operasyon için doktora danışmaktadır” ifadelerinde bulundu.

“Kapalı ameliyatlar ile ameliyat izi tarihe karışıyor”

Burun ameliyatlarının kadınlarda 16, erkeklerde 16-18 yaş döneminden itibaren 50-60'lı yaşlara kadar yapılabildiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

“Geçmişte burun estetiği ameliyatlarında, hastanın hem sağlıklı nefes alması hem de güzel bir buruna sahip olması mümkün olamaya biliyordu. Hem sağlık hem de estetik görünümün çok önemli olduğu ameliyatlarda hasta kanama ve ağrı gibi ciddi sorunlar yaşayabiliyordu. Günümüzde yeni ameliyat yöntemleri, hastaların nefes alamama problemlerini ortadan kaldırılırken, estetik açıdan da tatmin edici sonuçlar sağlamaktadır. Estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi aynı ameliyatla yapılmakta, uygun olan hastalarda burun içine küçük bir kesi ile cerrahi kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Kapalı ameliyatta kesiler burun deliklerinin içinden yapılmakta ve bu sayede iz kalma sorununu da ortadan kaldırmaktadır.”