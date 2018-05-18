Büyük Kudüs Buluşması için hazırlıklarda sona gelindi

Tüm il teşkilatı olarak hazırlıklarını yaptıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, yüzbinlerce kişi ile güzel bir buluşma gerçekleştireceklerini ifade etti.

Etkinliğin yapılacağı alana ve alan çevresine yapılacak afişler hazırlandı. Bu akşamdan itibaren hazırlanan afişler kentin belirlenen noktalarında billboardlara asılacak. İftar ve sahur arasında ise vatandaşlara el broşürleri dağıtılıp buluşmaya davet edilecek.

Afişlerde Selahaddin Eyyubi vurgusu

Buluşma için hazırlanan afişlerde 5. Haremi Şerif Ulucami ile 3. Haremi Şerif Mescidi Aksa birlikte gösterilirken, afişin hemen sol tarafına da Selahaddin Eyyubi vurgusu yapıldı.

“Yüzbinlerle sahada olacağız”

Hazırlıkları ve duyuruları gerçekleştirdiklerini kaydeden AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, yüz binlerle İstasyon Meydanı’nda olacaklarını ifade etti. Budak, “20 Mayıs günü saat 16.30’da Başkanımız Diyarbakır’a teşrif edecekler. ‘Zulme lanet ve Kudüs’e destek’ amaçlı bir buluşma. Aynı zamanda partimizin seçim çalışmalarının startı da buradan verilmiş olacak. İnşallah iyi bir buluşma olacak öyle ümit ediyoruz. Hazırlıklarımızı, duyurularımızı yapıyoruz. Biliyorsunuz 17 Mart’ta Cumhurbaşkanımızı ağırlamıştık. Aynı coşkuyla aynı kalabalıkla Başkanımızı da ağırlayıp aynı coşkuyla uğurlamayı planlıyoruz. Tüm teşkilat mensuplarıyla bu organizasyonda görev aldık. Sadece bir parti çalışması değil Kudüs’e sahip çıkma meselesidir. Diyarbakır halkı da bu konuda çok duyarlıdır. Tahmin ediyorum yüz binlerle sahada olacağız” dedi.

“Diyarbakır ve Kudüs kaderdaş şehirler”

Diyarbakır’da böyle bir buluşmanın gerçekleştirilmesi anlamlı bulduklarını belirten Yeşil Yıldız Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öger, Diyarbakır’ın Kudüs ile kaderdaş bir şehir olduğunun altını çizdi. Öger, “Diyarbakır’da bulunan Ulucami’nin 5. haremi şerif olduğunu Mekke, Medine, Mescidi Aksa, Şam Emevi Cami ve Diyarbakır Ulucami diye söylüyoruz dolayısıyla 5. haremi şeriften 3. haremi şerif Mescidi Aksa’nın işgaline karşı böyle bir eylemin yapılması, böyle bir hareketin yapılması çok manidar ve çok güzel bir olaydır. Yine Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs fethetmeye giderken geçiş güzergahı olarak Diyarbakır’ı kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla Diyarbakır ile Mescidi Aksa’nın bir kader birlikleri, kader kardeşliği vardır. Pazar günü yapılacak bu eylemin muhakkak önemsiyoruz ama eylemden ziyade aynı zamanda bizim İslami camia olarak, İslami ülkeler olarak Siyonist İsrail rejimine karşı tavır takınmamız lazım. Ticari manada ilişkilerimizi askıya almamız lazım. Askeri anlaşmaları çok ciddi manada askıya almamız lazım. Olayı sadece eyleme değil aynı zamanda fiiliyata döküp İsrail’in haddini bildirmek, İsrail’e bir ders vermek ve Ortadoğu’da İsrail’in tek dizayncı devlet olmadığını İsrail’e ispatlamamız lazım” diye konuştu.