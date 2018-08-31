Büyükşehir 5 ton 248 kilogram atık toplayarak il birincisi oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlanarak etkin toplama sisteminin kurulması ile atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında mart - ağustos ayları arasındaki zaman diliminde topladığı 5 ton 248 kilogram atık miktarı ile il birincisi oldu.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurum içinde temiz ortam kaynaklı olarak performansın ve verimliliğin artırılması, israfın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması, tasarrufla ekonomik kazanç sağlanması, “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olunması ile çevresel risklerin azaltılması amacıyla sıfır atık yönetim sistemi kurdu. Sistemde atığın özelliği, miktarı, kaynağı, atık biriktirme, toplama ve taşıma yöntemleri, atık geçici depolama alanları ile atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin mevcut atık yönetimi belirlendi. Ardından personellere yönelik eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi, birimlerin bulunduğu alanlara kağıt-karton atıklar için mavi, plastik atıklar için sarı, cam atıklar için yeşil, metal atıklar için gri ve atık piller için kırmızı atık kutuları yerleştirdi.

Mart ayından itibaren belirlenmiş temizlik görevlileri tarafından ayda 2 defa atıkları toplayan Büyükşehir Belediyesi, 3 ton 712 kilogram kağıt, 790 kilogram plastik, 509 kilogram cam, 230 kilogram metal, 7 kilogram atık pil olmak üzere toplam 5 ton 248 kilogram atık toplayarak tüm kurumlar arasında il birincisi oldu.