Büyükşehir bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Şuana kadar kent merkezindeki ilçelerde hijyen açısından 170 işyerini denetleyen Gıda Kontrol Ekipleri, bayram öncesi 350 işyerini denetlemeyi hedefliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi satışı yüksek olan ürünlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Gıda Kontrol Ekipleri, özellikle market, kasap, pastane ve tatlı üreten işyerlerini denetliyor. Geçen hafta başlayan denetim çalışmalarında Yenişehir ile Kayapınar ilçelerinde toplam 170 işyeri denetimden geçirildi. Marketlerde daha çok şekerleme ürünleri, et ve et ürünlerinin reyonları, kasap, pastane ile pastane imalathanelerinde yapılan denetimlerde hijyen açısından bozuk ve tarihi geçmiş olan 49 kilogram et ürünlerine el konuldu. Gıda satış mevzuatına aykırı olan 49 kilogram et ürünü çöp depolama sahasında kontrollü bir şekilde bertaraf edildi.

Tatlıcılar denetleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda satış popülasyonu fazla olan tatlı ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde Tatlıcılar Sitesi’nde yer alan imalathaneler denetimden geçirildi. Gıda Kontrol Ekipleri, tatlıların üretim aşaması, çalışanların kılık kıyafeti, deponun hijyenik durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve tatlıda kullanılan ürünler sıkı bir şekilde denetledi. Bulunan eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında işyeri yetkilileri uyarıldı. Tatlıda şeker yerine glikoz kullanılıp kullanılmadığını da denetleyen ekipler, ayrıca imalathane çalışanlarına iş başında hijyen eğitimi verdi.

Denetimler devam edecek

İlk etapta denetim çalışmalarına Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol Ekipleri, Ramazan Bayramı’ndan başlamasından önce Sur ile Bağlar ilçelerinde market, kasap, pastane ile pastane imalathanelerini denetimden geçirecek. Bayramdan önce ekipler, kent genelinde toplam 350 işyerini denetlemeyi hedefliyor.

Vatandaşlar gıda ürünü konusunda uyarıldı

Gıda Kontrol Ekipleri, vatandaşları bayram öncesi satışı yüksek olan et ve et ürünleri, şekerleme ile tatlı alımı konusunda uyardı. Bu tür ürünleri bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek alış veriş yapmalarını önerdi.