Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs etkinlikleri düzenliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak amacıyla 10 farklı branşta etkinlikler düzenliyor. Gençlerin tarih bilinci, milli ruh ve şuur kazanmalarını, toplumla bütünleşmelerini, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla atletizm, bisiklet, basketbol, futsal, masa tenisi, atıcılık, voleybol, yüzme, tenis, satranç branşlarında etkinlikler düzenlenecek.