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14 Eylül 2017 13:32

Büyükşehir Belediyesi, Çermik’te okul bahçesini düzenledi

Yürüttüğü çalışmalarla eğitime destek veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik’te yeni inşa edilen ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hizmete açılacak Çermik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde peyzaj düzenlemesi yaptı, okul yoluna sıcak asfalt serdi.

Büyükşehir Belediyesi, Çermik’te okul bahçesini düzenledi

14 Eylül 2017 13:32


Açtığı kurs ve atölyelerde binlerce öğrencinin eğitim görmesini sağlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki eğitim kurumlarına hem fiziki koşulların iyileştirilmesi hem de peyzaj düzenlenmesi için destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çermik’te yeni inşa edilen ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hizmete açılacak Çermik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde peyzaj düzenlenmesi yaptı.


Çermik ilçe merkezde bulunan okulun bahçesini önce taşlardan temizleyen ekipler, daha sonra bahçeye 20 kamyon toprak serdi. Bahçenin sulama sistemini tamamladıktan sonra toprak tesviyesi yapan ekipler, 150’si berberis, 100’ü ardıç, 50’si Amerika sarmaşığı, 6’sı top mazi ve 8’i çınar olmak üzere 314 ağaç dikti. Ağaç dikme çalışmalarını tamamlayan ekipler, bahçeye çim ekmeye başladı. 2 gün sürecek çim ekme işleminin ardından okulun bahçe düzenlenmesi tamamlanacak.



Okul yolu asfaltlandı


Okula giden 350 metre uzunluğundaki yolu yeniden düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alt temel ve temel çalışmalarının ardından yola asfalt döktü. Ekipler, yola 750 ton sıcak asfalt sererek çalışmaları tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, yapacağı çalışmalarla eğitime destek vermeye devam edecek.




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