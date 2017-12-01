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01 Aralık 2017 14:48

Büyükşehir Belediyesi İkram Çeşmelerini yaygınlaştırıyor

Kent merkezindeki 4 hastane önüne kurduğu “İkram Çeşmesi” ile her gün 4 bin 500 kişiye ücretsiz sıcak mercimek çorbası dağıtan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ikram çeşmelerini yaygınlaştırarak bir benzerini Ergani Devlet Hastanesi önüne kurdu.

Büyükşehir Belediyesi İkram Çeşmelerini yaygınlaştırıyor

01 Aralık 2017 14:48


Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin dört farklı noktasına kurduğu kış aylarında sıcak çorba ve yaz aylarında ücretsiz limonata dağıttığı ikram çeşmelerini yaygınlaştırıyor. Ergani Devlet Hastanesi önünde kurulan “İkram Çeşmesi”nden hasta ve hasta yakınları ile vatandaşlara sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde ücretsiz sıcak mercimek çorbası dağıtılacak.



Çorba dağıtımı başladı


Dicle Üniversitesi Poliklinikleri, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Poliklinikleri önünde kurulan "İkram Çeşmesi" ile hafta içi her gün 4 bin 500 kişiye sıcak mercimek çorbası dağıtan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesine yeni kurduğu “İkram Çeşmesi” her gün bin kişiye sıcak mercimek çorbası ikram etmeye başladı. Her sabah 08:00-09:00 saatleri arasında çorba dağıtımı yapılan ikram çeşmelerinden yaz aylarında vatandaşlara steril ortamda hazırlanan soğuk limonata dağıtımı yapılacak.




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