Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 15:40

Büyükşehir Belediyesi kaldırım işgallerine karşı denetimleri artırdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanması amacıyla kent genelinde denetimlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi kaldırım işgallerine karşı denetimleri artırdı

29 Haziran 2017 15:40

Uyarılara rağmen kaldırımları işgal etmeye devam eden işyerleri ve seyyar satıcılar hakkında cezai işlem uygulanacak.


Halk sağlığını korumak amacıyla gıda üreten, satan ve depolayan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında yaşanan kaldırım işgalleri ile ruhsatsız işyerlerinin önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Bağlar ilçesi Kuruçeşme ve İskanevleri Semtleri ile Karacadağ Bulvarındaki kaldırımları denetleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, işyeri sahiplerini, kaldırımlara konulan tezgah, masa, kürsü, reklam flamalarını kaldırılması için uyardı. Kaldırımlarda bulunan sahipsiz tezgahlar da araçlara bindirilerek Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İşyerleri hakkında kaldırımları işgal ettikleri için tutanak tutan ekipler, ayrıca işyerlerini ruhsatlı olup olmadıkları konusunda da denetledi.



Esnaflar bilgilendirildi


Buradan Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Güral Caddesine geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kayapınar Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde çalıştı. Kaldırım işgallerine karşı esnafları ve seyyar satıcıları uyaran ekipler, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için esnafları bilgilendirdi. Kent genelinde denetimlerine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, uyarılara rağmen kaldırımları işgal eden işyerleri ve seyyar satıcılar hakkında cezai işlem uygulayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:46
  • Güneş :04:53
  • Öğle :12:33
  • İkindi :16:27
  • Akşam :19:53
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!