Büyükşehir Belediyesi kaldırım işgallerine karşı denetimleri artırdı

Uyarılara rağmen kaldırımları işgal etmeye devam eden işyerleri ve seyyar satıcılar hakkında cezai işlem uygulanacak.

Halk sağlığını korumak amacıyla gıda üreten, satan ve depolayan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında yaşanan kaldırım işgalleri ile ruhsatsız işyerlerinin önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Bağlar ilçesi Kuruçeşme ve İskanevleri Semtleri ile Karacadağ Bulvarındaki kaldırımları denetleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, işyeri sahiplerini, kaldırımlara konulan tezgah, masa, kürsü, reklam flamalarını kaldırılması için uyardı. Kaldırımlarda bulunan sahipsiz tezgahlar da araçlara bindirilerek Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İşyerleri hakkında kaldırımları işgal ettikleri için tutanak tutan ekipler, ayrıca işyerlerini ruhsatlı olup olmadıkları konusunda da denetledi.

Esnaflar bilgilendirildi

Buradan Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Güral Caddesine geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kayapınar Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde çalıştı. Kaldırım işgallerine karşı esnafları ve seyyar satıcıları uyaran ekipler, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için esnafları bilgilendirdi. Kent genelinde denetimlerine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, uyarılara rağmen kaldırımları işgal eden işyerleri ve seyyar satıcılar hakkında cezai işlem uygulayacak.