Büyükşehir Belediyesi klima denetimlerini arttırdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hava sıcakların artmasıyla birlikte yaz aylarının başında başlattığı toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini artırdı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate alarak vatandaşların, toplu taşıma araçlarını sorunsuz şekilde kullanabilmeleri amacıyla klima denetimlerini sıklaştırdı.

Klima denetimleri 24 kişilik 12 gündüz 12 akşam saatlerinde olmak üzere 2 ayrı ekip tarafından yürütülüyor. Resmi zabıta kıyafeti dışında sivil giyimli görevlilerde denetimlerde yer alıyor. Her gün kentin farklı semtlerinde yer alan duraklarda denetimlerine devam eden Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, klima çalıştırmayan ve kurallara uymayan eden toplu taşıma araçlarını kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Zabıta ekipleri, rutin kontrollerin dışında vatandaşlardan gelen şikayetleri anında değerlendirerek şikayetin yapıldığı bölgede uygulama başlatıyor. Duraklara yanaşan toplu taşıma araçlarında, klimaların çalışıp çalışmadığı, hijyen kurallarına ve belirlenen güzergahlara uyup uymadığı yönünden kontrol eden Zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarındaki vatandaşların şikayetlerini de dinliyor. Klimasını çalıştırmayan, hijyen kurallarına ve güzergâha uymayan araçlara gerekli cezai işlem uygulayan ekipler, kurallara uyulması konusunda toplu taşıma sürücülerini uyarıyor.

Toplu taşıma araçlarındaki denetimler, yaz ayları boyunca aralıksız devam edecek.