Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarını daha güvenli hale getiriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kent merkezinin yanı sıra dış ilçelere bağlı mahallelerde bin 300 kilometre asfalt sathi kaplama hedefiyle başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yerleşim yerleri arasındaki ulaşımın daha güvenli yapılabilmesi için gece gündüz çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde yeni yollar açıyor, dar yolları genişletiyor, ihtiyaç duyulan noktalarda menfezler inşa ediyor, mevcut yolları da alt yapısını düzenledikten sonra asfalt sathi kaplama yapıyor.

Yollar yenilendi

Kocaköy ilçesinde mayıs ayından bu yana çalışmalarını sürdüren ekipler, 11 kilometrelik Akçagöz, Şahintepe, Suçıktı, Günalan ve Geyiksırtı kırsal mahalle yollarında yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Ekipler, 1,5 kilometre uzunluğundaki Akçagöz, 2,5 kilometre uzunluğundaki Suçıktı, 900 metre uzunluğundaki Şahintepe, 6,1 kilometre uzunluğundaki Günalan ve Geyiksırtı mahalle yollarında alt temel ve üst temel çalışmalarını gerçekleştirerek 1. kat asfalt sathi kaplama döktü.

Mahallelerde çalışmalar devam ediyor

Ayrıca Akçagöz ve Suçıktı mahalle yollarında büz çalışması gerçekleştiren ekipler, 28 kilometre uzunluğundaki Şerifoğulları Mahalle yolunda, alt temel, temel ve 1. kat asfalt sathi kaplama ve menfez yapım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, önümüzdeki haftalarda 7,8 kilometre uzunluğundaki Eyüpler grup mahalle yolu ile 2 kilometre uzunluğundaki Çakmalı ve 1 kilometre uzunluğundaki Harem mahalle yollarında alt temel, üst temel, 1. ve 2. kat asfalt sathi kaplama çalışması yapacak.

Vatandaşlar, çalışmalardan memnun

Büyükşehir Belediyesi, asfalt, bakım ve onarım çalışmaları ile mahalle ve grup mahalle yollarını daha kaliteli ve güvenli hale getiriyor. Vatandaşlar, mahalle yollarını daha rahat bir şekilde kullanmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, yapılan hizmetlerden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya teşekkür etti.