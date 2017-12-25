Büyükşehir Belediyesi, Mevlana’yı konserle andı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,geride bıraktığı eserlerle dünyanın birçok yerinde tanınan17 Aralık 1273’tehayata gözlerini yumanşair, düşünce insanı, hoşgörünün öncüsü ve din bilgini Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi düzenlediği konserle andı. 744’üncü ölüm yıldönümü konseri Kültür ve Kongre Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu anmada tasavvuf müziğinden örnekler sergiledi. Toplam 14 tasavvuf şarkısının seslendirildiği anma konserine izleyiciler yoğun ilgi gösterdi, gösterilen ilgiden dolayı salonda yer kalmazken kimi dinleyiciler merdiven basamaklarından konseri takip etmek zorunda kaldı.

Anma konseri İbrahim Candan’ın seslendirdiği şarkılarla başladı, Candan’ın ardından sahneye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği topluluğu çıktı. 11 kadın toplam 18 kişiden oluşan koro, şef Zafer Döner önderliğinde tasavvuf müziğinin örneklerini ve Mevlana’nın şiirlerini seslendirdi. Konserde izleyicilere Mevlana’nın biyografisi ve düşünce felsefesi hakkında bilgiler verildi.