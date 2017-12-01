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01 Aralık 2017 14:46

Büyükşehir Belediyesi öğrencilere bisiklet hediye etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Milli Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu’nda okuyan dezavantajlı ve başarılı 51 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi öğrencilere bisiklet hediye etti

01 Aralık 2017 14:46


Bisikletleri öğrencilere Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla Hanımefendi dağıttı. Hanımefendi Atilla’ya Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker de eşlik etti.


Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan Milli Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler ile bir araya gelen Hanımefendi Atilla, öğrencilerle tek tek görüşerek sohbet etti. Öğrencilere başarılar dileyen Hanımefendi Atilla, önceden belirlenen 51 öğrenciye bisikletleri dağıttı. Okulda öğrenci velileri ile de görüşen Hanımefendi Atilla, sorun ve taleplerini dinledi. Ardından okul yönetimi ile görüşen Hanımefendi Atilla, çocukların eğitim durumlarıyla ilgili bilgi aldı.




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