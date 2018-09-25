Büyükşehir Belediyesi, okul kantinlerini denetliyor

Öğrencilerin sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kent merkezi 4 ilçesinde yer alan ilkokul, ortaokul ile liselerin kantinlerini “Okul Kantin Yönetmeliği'ni” dikkate alarak denetliyor. Eğitim döneminin start almasıyla Yenişehir ile Sur ilçesinde başlayan denetimler oluşturulan 2 ekip tarafından yürütülüyor. Denetimlerde satışı yapılan gıda ürünlerin son kullanma tarihleri ve hijyen kuralları dikkate alınıyor.

Bozuk ve tarihi geçmiş ürünlere el konuluyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri kantinleri okul idaresi ile birlikte hareket ederek denetliyor. Hijyen açısından eksiği bulunan kantinler hakkında durum tespit tutanağı tutuluyor ve mevcut eksikliklerin giderilmesi için işletmelere ek süre veriliyor. Okul kantin işletmeleri verilen ek sürede mevcut eksiklikleri gidermediği takdirde cezai işlem uygulanıyor. Gıda denetimlerinde ise ekipler, okul kantinlerinde satışı yapılan tüm gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Tarihi geçmiş ve bozuk olan gıda ürünlerine tutanakla el konuluyor. El konulan gıda ürünleri bertaraf edilmek üzere çöp depolama sahasına naklediliyor. Öğrencilerin okul kantinlerinde gıda ürünü alırken son kullanma tarihlerini kontrol ederek almaları ve şikayetlerini ALO 153 hattına bildirmeleri durumunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şikayet edilen okul kantinleri hakkında da çalışma başlatacak.

Yenişehir ve Sur ilçelerinin okul kantinlerinin denetimlerinin tamamlanmasıyla birlikte 2 farklı Gıda Kontrol ekibi, aynı çalışmaları Kayapınar ile Bağlar ilçelerinde sürdürecek.