Büyükşehir Belediyesi, personelini sağlık taramasından geçiriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince personeline sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında oluşturulan revirdeki sağlık kontrolleri sırasında iş yeri hekimi, hemşire, sağlık teknisyenleri ve iş güvenliği uzmanları hazır bulundu. Revirde, memurlar, sözleşmeli, geçici ve kadrolu işçiler ile İŞKUR üzerinden kurumda görevlendirilen tüm çalışanlar iş yeri hekimi tarafından muayene ediliyor. Hastalık riski bulunan personeller, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı protokol gereği özel bir hastaneye sevk ediliyor. Hastanede personellerin, biyokimya, kan tahlilleri, solunum fonksiyon testleri, odyometri (işitme testi), EKG, akciğer grafisi ve hepatit taraması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerin aksatılmadan muayene ve tetkiklerin yapılması için takvimlendirme tablosu hazırladı. Oluşturulan takvim ile tüm çalışanların muayene ve tetkiklerinin bir ay içinde bitirilmesi hedefleniyor.