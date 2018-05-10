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10 Mayıs 2018 14:01

Büyükşehir Belediyesi personellerine temel iletişim eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi birimlerinde görev yapan ve iş nedeniyle vatandaşlarla daha sık bir araya gelen personellerine yönelik temel iletişim eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi personellerine temel iletişim eğitimi

10 Mayıs 2018 14:01


Vatandaşlara, daha iyi hizmet sunabilmek adına hizmet içi eğitimlerine devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile Zabıta Daire Başkanlığı, personellerine temel iletişim eğitimi veriyor. Hizmet binası toplantı salonunda başlayan eğitim Aile ve Çocuk Terapisi Kurumsal Eğitim Danışmanı Gülsüm Demirel tarafından verilecek.


Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan ve iş nedeniyle daha sık vatandaşlarla bir araya gelen personelin katılım gösterdiği temel iletişim eğitiminde “iletişimin tanımı ve türleri, iş ortamında kişilik modelleri, zor insanlarla iletişim esasları, işyerinde statü sağlama, etkili bir iş sunumu nasıl olmalıdır, takım üyelerini ikna ve yönetme, liderlik ve takım liderliği, takımda çatışma yöntemi, liderin iş stresi yönetimi ve liderlerin ortak özellikleri” konularında bilgilendirildi.


Temel iletişim eğitimi 2 gün boyunca sürecek.




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