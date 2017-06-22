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22 Haziran 2017 10:53

Büyükşehir Belediyesi yaşlıları iftarda bir araya getirdi

Kentteki yaşlıların daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürmesi amacıyla çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, düzenliği iftar programında yaşlı vatandaşları bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi yaşlıları iftarda bir araya getirdi

22 Haziran 2017 10:53


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki yaşlılar için Kadir Gecesi’nde Gazi Köşkü’ndeki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde iftar programı düzenledi. İftar programına, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla’nın davetine icabet eden 150 yaşlı katıldı. Servis araçlarıyla evlerinden alınarak sosyal tesislere getirilen yaşlı vatandaşlar, ezanın okunması ile iftarlarını açtı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaşlı vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, duygularına ortak oldu. Sohbet ettikleri yaşlılara, yalnız olmadıklarını hissettiren yetkililer, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni de kendi aileleri olarak görebileceklerini söyledi. Yaşlı vatandaşlar ise iftar programı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.


Programın ardından yaşlılar, Büyükşehir Belediyesi servis araçlarıyla evlerine bırakıldı.




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