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Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yemekte buluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmet çalışmaları kapsamında yardıma muhtaç, yalnız ve ihtiyaçlarını tek başına karşılamayan 100 yaşlıyı yemekte buluşturdu.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yardıma muhtaç, yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını tek başına karşılamayan 100 yaşlıya yönelik yemekli moral etkinliği düzenledi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Yaşlılar Birimi'nde düzenlenen etkinlikte yaşlıların ulaşımları servis araçlarıyla sağlandı. Yemek ve aşure ikramıyla başlayan organizasyon, yaşlılar için okutulan mevlitle devam etti. Mevlidin ardından etkinlik müzik dinletisiyle sona erdi. Programın tamamlanmasının ardından yaşlılar, servis araçlarıyla ikamet ettikleri adreslerine bırakıldı.


Yılın farklı tarihlerinde yaşlılara yönelik farklı etkinlikler düzenleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ayrıca evde bakım hizmetlerini, hastane işlemleri ve ihtiyaç sahibi yaşlılara gıda yardımı gibi hizmetlerini de sürdürüyor.

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