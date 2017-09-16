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16 Eylül 2017 15:08

Büyükşehir Belediyesi YÖREX Fuarında Diyarbakır’ı tanıtıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da bu yıl 8‘incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) açtığı stantta kentin tarihi ve kültürünü tanıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi YÖREX Fuarında Diyarbakır’ı tanıtıyor

16 Eylül 2017 15:08


Antalya Ticaret Borsası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle organize edilen ve bu yıl 8.’si düzenlenen YÖREX, Anfaş Fuar Merkezi’nde açıldı. Fuarın açılışını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Milletvekilleri Mehmet Günal, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani, Atay Uslu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ile çok sayıda oda başkanı ve katılımcı gerçekleştirdi. Fuar, 17 Eylül tarihine kadar açık kalacak. Fuara 70’in üzerinde ilden 125 oda-borsa,16 kalkınma ajansı, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve firmalar katıldı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, fuarda kentin tarihi ve kültürünü tanıtmak amacıyla açtığı stant ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Stantta ziyaretçilere, kentin tarihi ve kültürüne ilişkin kitaplar dağıtıldı.


Sivil toplum örgütleri tarafından açılan ve yöresel ürünlerin sergilendiği Diyarbakır standını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’a Diyarbakır kadayıfı ikram edildi. Stantta sergilenen karpuzların büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Çavuşoğlu ve Elvan, birer hatıra fotoğrafı çektirerek, katılım sağlayan kurum ve firmalarla kısa görüşmeler yaptı.




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