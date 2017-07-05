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05 Temmuz 2017 14:08

Büyükşehir Belediyesi’nden 508 kişiye kıyafet yardımı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu Giysi Bankası, 1 Ocak-30 Haziran 2017 tarihleri arasında tespit edilen ve başvuruda bulunan 508 kişiye kıyafet yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi’nden 508 kişiye kıyafet yardımı

05 Temmuz 2017 14:08


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği sosyal projelerle gelir düzeyi düşük vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Sümerpark Alanı’nda oluşturulan Giysi Bankası, ekiplerin taraması sonucu tespit edilen ve başvuruları değerlendirilen gelir düzeyi düşük 508 (çocuk, kadın ve yetişkin) kişiye kıyafet yardımında bulundu. Vatandaşlar, randevu sistemiyle davet edildikleri Giysi Bankası’ndan yazlık ve kışlık olmak üzere yılda 2 defa giysi almaya hak kazanıyor. Son 6 ay içinde ihtiyaç sahibi 508 kişiye randevu sistemiyle mont, pantolon, iç çamaşır, gömlek, kazak, tişört, çorap, ayakkabı ve eşofman takımları paketlenerek tutanakla teslim edildi.




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