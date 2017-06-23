Büyükşehir Belediyesinden bayram tedbirleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın talimatıyla, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmesi amacıyla belediyenin birimleri bayram boyunca hizmet verecek. Ramazan Bayramı dolayısıyla halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı iş yerlerine yönelik denetim ve kontrollerini artıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, marketler, pastane ve imalathaneler, şeker ve çikolata imalatı ve satış yerleri, kasaplar, et parçalama üniteleri, unlu mamul işleme ve satış yerlerini bayrama kadar aralıksız şekilde denetleyecek. Ekipler, bayram dolayısıyla açıkta satışların yapıldığı caddelerde ek denetimler yapacak.

“İnsan sağlığını tehdit eden gıdaları almayın”

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kaynağı belli olmayan ürünleri almamaları konusunda uyararak, "Son kullanım tarihi geçmiş, vasfını yitirmiş, bombeleşmiş, renk değişikliğine uğramış şeker ve çikolata almayın. Ayrıca açıkta satılan tavuk ve kırmızı et satın alınmamalıdır. Fiyatı ucuz diye insan sağlığını tehdit eden bu tür gıda maddelerine rağbet edilmemelidir" dedi.

“Zabıta bayram boyunca önlemler alacak”

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da, ilçe belediyelerinin zabıta birim yetkilileriyle yaptığı koordinasyon toplantısında, Ramazan Bayramı’nda tedbirlerin artırılması konusunda çeşitli kararlar aldı. Yeniköy, Mardinkapı ve Şehitlik mezarlıkları başta olmak üzere tüm mezarlık alanlarında seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik önlemler alınacak. Bayramlarda patlayıcı maddelerin yarattığı gürültü kirliliğini önlemek amacıyla maytap satışı yapılan işyerlerine yönelik denetimler yapılacak ve cezai işlem uygulanacak. Vatandaşlar, konuya ilişkin şikayetleri Alo Belediye 153’e bildirmesi halinde ekipler gerekli müdahalede bulunacak.

Zabıta ekipleri ayrıca arife ve bayramın ilk günü vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat ve güvenli yapmaları için trafik ve ulaşım tedbirleri aldı.