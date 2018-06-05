Büyükşehir Belediyesinden cankurtaran eğitimi

Gençlere istihdam alanı oluşturmak ve yüzme havuzu işletmelerine kalifiyeli eleman kazandırmak amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile TSSF Diyarbakır İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği ücretsiz “Bronz Cankurtaran” eğitimleri başladı. 100 genç öğrencinin yararlanacağı “Bronz Cankurtaran” eğitimleri Bilgi Evi’nde alanında uzman 3 eğitmen tarafından veriliyor. Toplam 21 saat sürecek olan eğitimlerde başarılı olan genç öğrenciler kurs sonunda uluslararası geçerliliği olan sertifikalar almaya hak kazanacak. 2 yıl geçerliliğini koruyacak olan sertifikalar daha sonra yeniden verilecek eğitimlerle güncellenecek. Sertifika güncelleme dışında isteyen öğrenciler cankurtaranlık belgelerinin kademelerini yükselterek farklı iş alanlarında çalışma fırsatı yakalayabilecek.

Eğitimler teori ve uygulama şeklinde veriliyor

Yoğun başvurudan dolayı, kursun daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi amacıyla öğrenciler 30-35 kişilik gruplara ayrıldı. Teorik bilgi ve uygulamalı becerilere dayalı eğitimlerde genç öğrenciler kurs boyunca, suda boğulmalarda kazazedeye müdahale teknikleri, su içerisinde taşıma, itme, çekme, yaklaşma ile sudan çıkarma teknikleri, kurtarma ekipmanlarını tanıma ile ekipmanlarla müdahale ve sudan çıkarılan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım müdahalesi dersleri alacak. Öğrenciler teorik bilgi derslerini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi’nde, uygulamalı dersleri ise yüzme havuzunda alıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve uluslararası geçerliliği olan Bronz Cankurtaran sertifikası almaya hak kazanan genç öğrenciler, otel ve özel işletmelere ait yüzme havuzlarında rahatlıkla iş bulabilecek.