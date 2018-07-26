Büyükşehir Belediyesinden çocuklara sünnet şöleni

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çalışma Sosyal ve Aile Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altında kalan erkek çocuklar için sünnet şöleni ve kına gecesi düzenledi. Gazi Köşkü Hevsel Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen geceye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, STK temsilcileri, kamu kurum yetkilileri ve koruyucu aileler olmak üzere 250 kişi katıldı.

Çocuklar süslenen araçlarla şehir turu attı

Şölen için sünnet kostümleri giydirilerek hazırlanan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi tarafından süslenen otobüslerle bulundukları yerden alınıp şehir turu attı. Şehir turunun ardından Gazi Köşkü’ne getirilen çocukları Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla karşıladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sünnet şöleninde Mevlit-i Şerif okundu ve dualar edildi. Düzenlenen programda sünnet edilen çocuklar, kendileri için hazırlanan sünnet tahtına oturdu.

Çocuklara kına yakıldı

Sünnet şöleninde çocuklar halay çekti, palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Çocuklarla birlikte halay çeken Atilla, ardından kına yakma merasiminde çocukların avuçlarına kına yakarak çeşitli hediyeler dağıttı. Çocuklar ve katılımcılarla yakından ilgilenen Atilla, sorun ve taleplerini de dinledi.

Sünnet şölenine katlan çocuklar ile katılımcılar, Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cumali Atilla’ya etkinlikten dolayı teşekkür ettiler.