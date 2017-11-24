Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere bisiklet

Bisikletleri öğrencilere Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla dağıttı. Lütfiye Atilla’ya Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker de eşlik etti. Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi’nde bulunan Tevfik Fikret Ortaokulu’nda öğrenciler ile bir araya gelen Lütfiye Atilla, öğrencilerle tek tek görüşerek sohbet etti. Öğrencilere başarılar dileyen Lütfiye Atilla, önceden belirlenen 95 öğrenciye bisikletleri dağıttı. Okulda öğrenci velileri ile de görüşen Atilla, sorun ve taleplerini dinledi.

Öğretmenler Gününü kutladı

Atilla ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Okul durumu ve öğrencilerle ilgili okul yönetiminden bilgi alan Atilla, öğretmenlere çiçek vererek günlerini kutladı.