Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 17:23

Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere bisiklet

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tevfik Fikret Ortaokulu’nda okuyan dezavantajlı ve başarılı 95 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere bisiklet

24 Kasım 2017 17:23


Bisikletleri öğrencilere Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla dağıttı. Lütfiye Atilla’ya Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker de eşlik etti. Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi’nde bulunan Tevfik Fikret Ortaokulu’nda öğrenciler ile bir araya gelen Lütfiye Atilla, öğrencilerle tek tek görüşerek sohbet etti. Öğrencilere başarılar dileyen Lütfiye Atilla, önceden belirlenen 95 öğrenciye bisikletleri dağıttı. Okulda öğrenci velileri ile de görüşen Atilla, sorun ve taleplerini dinledi.



Öğretmenler Gününü kutladı


Atilla ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Okul durumu ve öğrencilerle ilgili okul yönetiminden bilgi alan Atilla, öğretmenlere çiçek vererek günlerini kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç