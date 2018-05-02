Büyükşehir Belediyesinden petshop sahiplerine sertifikalı eğitim

Yürüttüğü çalışmalarla sokak hayvanlarını koruyan, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye ihtiyacı olan hayvanları tedavi eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, yeni bir projeye imza attı. Petshopların (Evcil hayvanlar ve ihtiyaçlarının satıldığı dükkanlar) ruhsatlandırılması için başlatılan çalışmada Diyarbakır merkezde faaliyet yürüten yaklaşık 50 işyeri sahibine sertifikalı eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda verilen eğitimlerde petshop işletmecilerine, hayvan hakları, ev ve süs hayvanlarının satışında dikkat edilmesi gerekenler ile hayvanların beslenmesinde kullanılan gıdaların özellikleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Sertifikalar verildi

Eğitimlerin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan sertifikalar Orman Su İşleri İl Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Sertifika dağıtım törenine Vali Yardımcısı Mesut Gazi Ambarcı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, Orman Su İşleri İl Müdürü Erdal Seven, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, ilçe belediye yetkilileri ve petshop sahipleri katıldı. Sertifika dağıtımında eğitimlerin önemine dikkat çeken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, sertifika alan petshop sahiplerinin ruhsat alırken sorun yaşamayacaklarını belirtti. Sertifika alan yaklaşık 50 petshop sahibi ise çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.