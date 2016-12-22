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22 Aralık 2016 12:50

Büyükşehir Belediyesi’ne kent mobilyaları hibe edildi

Büyükşehir Belediyesi’ne kent mobilyaları hibe edildi

22 Aralık 2016 12:50

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na toplam 70 adet kent mobilyaları hibe etti. Montajı tamamlanan kent mobilyaları parklar ve yeşil alanlarda değerlendirilecek.
Diyarbakır Orman İşleteme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi’ne park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere 6’sı oturma gruplu 10 kamelya 20 piknik masası ve 40 adet oturma bankı hibe etti. Hibe edilen kent mobilyalarının montaj işlemleri Kent Ormanı’nda Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Montajı tamamlanan kent mobilyaları Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulan alanlara yerleştirilecek.
21 bin fidan dikildi
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, bu yıl içinde ağaç dikim sezonunda Kent Ormanı 1, 2, 3 ve 4. etaplarına İran çamı, aşılı mavi selvi, dut, çınar, tespih, ıhlamur, iğde ve akça ağaç türlerinde toplam 21 bin yeni ağaç dikimini gerçekleştirdi. Park ve yeşil alanların sulanması için de 1 adet römorksuz traktör satın alındı.
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ayrıca Kent Ormanı içine 5 adet portatif WC ve lavabo yerleştirecek.



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