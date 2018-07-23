Büyükşehir caddelere 200 bin ton asfalt serdi

Çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren ekipler, hava koşullarının istenilen seviyede seyretmesi durumunda Aralık ayına kadar kent merkezindeki yollara 600 bin ton daha sıcak asfalt sermeyi planlıyor.

2018 asfalt sezonunu 800 bin ton hedefiyle Nisan ayında açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Nisan ayında başlayan çalışmalarda şuana kadar Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinin cadde, sokak ile bulvarlarına toplam 200 bin ton sıcak asfalt serildi. Hava koşullarının uygun olması durumunda Aralık ayına kadar asfaltlama çalışmalarına devam edecek olan ekipler, kent merkezinin yollarına 600 bin ton daha sıcak asfalt sererek 800 bin ton asfalt hedefine ulaşmayı planlıyor. Yapılan çalışmalarda şuana kadar Sur ilçesi İyaz Bin Gannem Caddesi’ne 4 bin 104, Bağlar Şengal, Nevruz, Evrim Alataş, Ahmet Kaya, Hashavar, Heskif, Siverek ve Muayene İstasyonu Caddeleri’ne 47 bin 714, Kayapınar ilçesi şeklinde Fırat ile Mezopotamya Bulvarları, Laleş, Baba Tahir, Nazım Hikmet ve Dorşin Caddeleri’ne 51 bin 929,Yenişehir Şeyh Bedrettin Caddesi’ne 5 bin 760 ton olmak üzere, binder tabakası şeklinde toplam 109 bin 507 ton sıcak asfalt serildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, binder tabakası, kaldırım ve bisiklet yolu çalışmaları tamamlanan cadde ile bulvarları aşınma tabakası şeklinde asfaltladı. Kayapınar ilçesi Fırat, Aram Tigran ve Mezpotamya Bulvarları ile sivil yerleşim alanlarına toplam 29 bin 733,Bağlar ilçesi Mehmet Uzun, Orhan Doğan, Çevlik Caddeleri ile Kamışlo Bulvarı’na SMA aşınma tabakası şeklinde 29 bin 899 ton olmak üzere toplam 59 bin 466 ton sıcak asfalt serdi.

Mahalle grup yoluna sıcak asfalt

Geçen yıl ilk defa mahalle grup yollarına sıcak asfalt seren Büyükşehir Belediyesi 2018 asfalt sezonunda Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahalle Grup yoluna toplam 31 bin 027 ton binder tabakasıyla asfaltladı. Binder tabakası asfaltlama çalışmaları Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde Siverek, Mir Cembelli, Bediüzzaman, Hilar, Mastfroş, eski Mardin yolu, Diclekent, Mezopotamya Bulvar ve Caddeleri farklı tarihlerde asfaltlanacak. Daha önce altyapı ve binder tabakası çalışmalarının tamamlandığı Ahmet Arif, Tekel, Sipan, Jiyan, Baba Tahir, Nazım Hikmet, Fırat ve Selahattini Eyyubi cadde ve bulvarlarına aşınma tabakası şeklinde asfalt serilecek.

Kaldırım ve bisiklet yolu çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına paralel olarak cadde ve bulvarlarda kaldırım çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler, kimi cadde ve bulvarlarda asfaltlamayla birlikte kaldırım çalışmalarını sürdürürken, bazı cadde ile bulvarlarda binder tabakası asfaltının serilmesinden sonra çalışmalara başlıyor. Bisiklet yolları yönetmenliğine göre yeni bisiklet yollarını asfalt üzerinde yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bisiklet sürücülerinin güvenliğini korumak ve bisiklet yollarına araçların park etmelerini önlemek amacıyla bisiklet yolu kenarlarına delinatör sistemini kullanıyor. Bulvarlarda 2 metre caddelerde 1,30 metre genişliğinde olan bisiklet yollarına 25 metrede bir bisiklet yolu logoları yerleştiriliyor.