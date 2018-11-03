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Büyükşehir ile BEM-BİR-SEN arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası ( BEM-BİR-SEN ) arasında "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası ( BEM-BİR-SEN ) arasında "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan tüm memur ve sözleşmeli personeli kapsayan sözleşmeyi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve sendikanın Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Zeki Yağmur imzaladı.


Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Başkan Atilla, yapılan sözleşme ile personele en üst hakların sağlandığını söyledi. Sözleşme kapsamında Kasım 2018 ile Mart 2019 tarihleri için imza attıklarını belirten Başkan Atilla, "Çalışanlarımıza en iyi imkanı sunmaya gayret ediyoruz. Sözleşmeyle personele her ay 'sosyal denge tazminatı' adı altında en üst sınırdan ödeme yapılacak. Sözleşmenin personelimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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