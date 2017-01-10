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10 Ocak 2017 11:02

Büyükşehir kaldırım çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir kaldırım çalışmalarına devam ediyor

10 Ocak 2017 11:02

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim bölgelerinde kaldırım yapım, kent genelinde ise bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın, kent genelinde başlattığı kaldırım yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi’nde kaldırım yapım işini tamamlayan Yol Yapım Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazım Hikmet Caddesi’nde 3 metre genişliğinde gidiş geliş 2 bin 800 metre uzunluğunda yeni kaldırım yapıyor. Caddenin iki tarafı önce iş makineleriyle düzenlendikten sonra ekipler, bordür ve parke taşları döşüyor. Kaldırımlarda engellilerin rahat yürüyebilmesi için hissedilebilir yüzeyli taşlar da kullanıyor.

Çalışmaların bir kısmı tamamlandı
Yenişehir ilçesi Üçkuyular TOKİ’de kaldırım yapım, bakım ve onarım, Hintlibaba Caddesi’nde bakım ve onarım, Fiskaya Caddesi ile Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi’nde ise kaldırım yapım çalışmalarını tamamlayan Yol Yapım Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazım Hikmet Caddesi’ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla Kayapınar ilçesindeki Sipan Caddesi’nde kaldırım yapım işini yapacak.



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