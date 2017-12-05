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05 Aralık 2017 10:44

Büyükşehir okullarda gıda denetimleri yapıyor

Halk sağlığını korumak amacıyla rutin gıda denetimlerini sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okullarda da öğrencilere hizmet veren kantinleri denetliyor.

Büyükşehir okullarda gıda denetimleri yapıyor

05 Aralık 2017 10:44


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki okullarda gıda ürünleri satan kantinlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sur İlçesinde başlatılan ve tamamlanan okul kantinleri denetimi Yenişehir ve Bağlar ilçelerindeki okullarda devam ediyor. Şu ana kadar 91 okulun denetleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir ve Bağlar ilçelerindeki çalışmaları tamamladıktan sonra Kayapınar İlçesinde denetim çalışmalarına başlayacak. Ekipler, ilçelerdeki okullarda denetim çalışmalarını tamamladıktan sonra kentteki özel okulların kantin ve yemekhanelerini denetleyecek.



100 kilogram tarihi geçmiş ürün imha edildi


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik başlattığı denetim çalışmalarında şimdiye dek 100 kilogram tarihi geçmiş ürün yakaladı. Ürünleri okul kantinlerinden toplayan ekipler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp sahasında bertaraf etti. Denetim çalışmalarına Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde yer alan Mehmet Sabri Güzel İlkokulunda devam Büyükşehir Belediyesi ekipleri, okul kantini denetledi, kantin işletmecilerine uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi.



Öğrencilere hijyen eğitimi verildi


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denetimlerle birlikte talep eden okullara, öğrencilere yönelik Gıda ve Kişisel Hijyen Öz Bakım Eğitimi veriyor. Mehmet Sabri Güzel İlkokulu’nda öğrencilere hijyen eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri, eğitimden önce WC’lere el yıkama şeması astı. Sınıfta gerçekleşen eğitimde Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri, çocukların okulda ve evde dikkat etmesi gereken hususlarda ve el yıkaması ile kişisel bakım konusunda bilgi verdikten sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Büyükşehir Belediyesi, okul yönetimlerinin talepleri doğrultusunda Gıda ve Kişisel Hijyen Öz Bakım Eğitimi vermeye devam edecek.




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