Büyükşehir, üreticiye süt sağım makineleri dağıttı

Yerel üreticiyi desteklemek için sulama kanalları inşa eden, organik tarım hakkında çiftçilere eğitimler veren, meyve fidanı ve gübre desteğinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, hayvancılıkla uğraşan kadınların ortopedik rahatsızlıklarının önüne geçmek ve tasarruf elde etmek amacıyla süt sağım makineleri dağıttı. 15 Eğil, 12 Dicle, 12 Çermik ve 11 Lice ilçeleri olmak üzere bu hafta süt üreticisi kadın çiftçilere toplam 50 adet süt sağım makinesi dağıtılacak.

Makineler hakkında üreticiler bilgilendirildi

Süt sağım makineleri Eğil ilçesinde üreticiye tutanak karşılığında teslim edildi. Eğil Kaymakamlığı Gıda Tarım İlçe Müdürlüğü bahçesinde yapılan teslimata Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kürşad Atak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve hayvancılık ile uğraşan çiftçiler katıldı. 40 litre tek güğüm tek sağım süt sağım makinelerinin dağıtımından önce tedarikçi firma yetkilisi makinenin çalışma prensipleri, montajı, mekanizmaları ve temizliğinin nasıl yapıldığı hakkında üreticileri bilgilendirdi. 2 yıl garantili ve servis imkânına sahip süt sağım makineleri normal sağımda yaşanan yüzde 20 ile 25 süt kaybının önüne geçerek tasarruf sağlayacak. Daha sistemli şekilde toplanacak olan sütler tüketiciye steril halde ulaşmış olacak.

Üreticilerden Büyükşehir Belediyesine teşekkür

40 litre tek güğüm tek sağım süt sağım makinelerinde tekerlek aksanlarının bulunmasından dolayı istenilen yere taşınan makine üreticiye ergonomik kolaylık sağlayacak. Kırsal alanlarda elektrik voltaj düşüşlerine karşı dayanıklı olan süt sağım makinelerinden dolayı üreticiler ve Eğil Kaymakamı ile Belediye Başkanı Kürşad Atak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.