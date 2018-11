Büyükşehirden kadınlara kanser eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadın sağlığı konularında eğitim çalışmalarına devam ediyor. Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İl Sağlık Müdürlüğü personeli Ayşe Bülbül Şemin tarafından verilen eğitimde kadınlar, ülke genelinde sıklıkla karşılaşılan meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri konularında bilgilendirildi. Eğitimden önce kadınlara, kanser vakalarıyla ilgili broşürler dağıtıldı.

Kanser nedir ve kansere yol açan nedenler konularına değinen eğitmen Şemin, kanserde erken tanının tedavinin şansını artırdığını, tedaviyi kolaylaştırdığını, doku ve organ kaybının önüne geçtiğini belirtti. Kadınlarda, meme kanserinin sıklıkla görüldüğünü ve her 8 kadından birinin bu vakaya yakalandığını ifade eden Şemin, meme kanseri ile mücadelede en etkin yöntemin ise mamografi ile tarama olduğunu söyledi. Şemin, “Meme kanseri belirtilerinin kitle, meme başında akıntı, meme üzeri deride şişlik, deride yaralar ve su toplanması, meme başında çekilme, komşu lenf bezlerinde büyüme ile meme başının içeriye doğru çekilmesi olduğunu aktaran Şemin, beslenme, alkol kullanmama, düzenli egzersiz yapma ve her ay kişinin kendi kendisini muayene etmesi bu vakada en önemli korunma yolu. Kendi kendini muayene etmenin 20 yaşından sonra gerçekleşmesi gerek. Dünya ölçeğinde 45 yaş altı kadınlarda meme ve akciğer kanserlerinden sonra rahim ağzı kanseri görülmekte, belirtilerinin ise menopozdan sonra kanama, nedeni belli olmayan akıntılar, 1 aydan fazla devam eden adet kanaması ve düzensiz anormal kanamalar. Rahim ağzı kanserinden korunmak için kadınların düzenli muayene olması gerek, bağırsak kanserinin her yaşta görüldüğünü, ama sıklıkla 50 yaşından sonra gözleniyor. Bağırsak kanseriyle ilgili Aile Sağlık Merkezleri ile KETEM'lerde Gaitada Gizli Kan testleri ücretsiz şekilde yapılıyor, bağırsak kanserinde kişiler de kendi kendilerini muayene edebilir” dedi.

Eğitim sonunda kadınlara, meme kanserinin erken teşhisi ile kendi kendini muayene etme konulu video izlettirildi.