Büyükşehir'den mahalle mezarlıklarına malzeme yardımı

Mezarlık hizmetlerinin hızlı, kaliteli ve sorunsuz bir şekilde yapılması için mezarlık alanlarında sürekli bakım ile onarım çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 2016-2018 yılları arasında kent merkezi dışına yer alan 211 mahalle mezarlığına malzeme yardımında bulundu. Yapılan çalışmalarda şuana kadar 67 bin 590 metre kafes teli, 12 bin 250 adet beton direk, 101 bin 10 metre dikenli tel, 4 bin 204 adet beton payanda ve 190 bin 540 metre gergi teli mahalle muhtarlarına tutanakla teslim edildi. 175 mahalle mezarlığında çalışmalar tamamlanırken, malzeme yardımı yapılan 35 mahalle mezarlığında inşa işleri devam ediyor.

Bağlar 29, Sur 49, Yenişehir 8, Kayapınar 20, Hani 14, Dicle 10, Bismil 17, Çınar 19, Çermik 3, Ergani 18, Eğil 4, Hazro 4, Kulp 4, Lice 1 ve Silvan ilçesinin 11 mahallesine Sağlık İşleri Daire Başkanlığı sadece malzeme yardımında bulundu. Malzeme yardımı alan mahalleler kendi imkânlarıyla mezarlıklarının çevre düzenlemelerini tamamladı.

140 mahalle mezarlığına malzeme yardımı yapılacak

Mahalle mezarlıklarına malzeme yardımında ilk etapta alınan dilekçeler değerlendiriliyor. Dilekçe ile birlikte mahalle mezarlığının işçiliği ve yapımının üstleneceğine dair taahhütname alınıyor. Bu işlemin ardından, etüt çalışması için ekipler sahaya çıkıp alanın ölçülerini alıyor ve yürütülen kazı çalışmalarını inceliyor. Yapılan etüt ve incelemenden sonra mezarlığın çevre düzenlemesinde kullanılacak malzemeler mahalle muhtarı ile azasına tutanak karşılığında teslim ediliyor. Tüm yapım aşamasındaki çalışmalar fotoğraflanarak arşivleniyor. Mahalle mezarlığı işinin bitiminde teknik ekipler gerekli kontrolleri yaparak yapım çalışmalarını tamamlandığına dair evrakları düzenleyerek arşivliyor.

2018 yılı içinde toplam 140 mahalle mezarlığına malzeme yardımı yapmayı hedefleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Birçok başvurunun yapıldığı projede teknik ekipler, önceliği ulaşımın zor olduğu ve alan olarak engebeli olan yerleşim yerlerine veriyor.