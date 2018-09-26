Büyükşehir'den öğrencilere itfaiye eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla öğrencilere teorik ve pratik eğitimler veriyor. Teorik bilgilerle başlayan eğitim programında itfaiye ekipleri, ilk olarak Yenişehir ilçesi Gazi Ortaokulunda 200 öğrenciye yangın nedir, nasıl ortaya çıkar, söndürmede kullanılan araçlar, itfaiyenin görevleri ve yangın çeşitleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin yangın durumunda ne yapmaları gerektiğini anlatan ekipler, ayrıca öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Genel bilgilerin ardından itfaiyenin görevlerinin neler olduğu, itfaiyenin sadece yangınlara değil doğal afetlere, boğulma vakalarına, herhangi bir mekanda mahsur kalan vatandaş ve hayvanları mahsur kaldıkları yerde kurtarma amaçlı müdahalede bulunduğu aktarıldı. Eğitim, Gazi Ortaokulu öğrencilerine yönelik yapılan yangın söndürme tatbikatı ile sona erdi. Tava üzerinde oluşturulan yangın tam teçhizatlı itfaiye kılık ve kıyafeti giyen personel tarafından yangın tüpü ile söndürüldü. Eğitimin bu bölümünde öğrenci ile öğretmenlerde yangına müdahalede bulundu ve söndürme işleminin ne şekilde yapıldığını pratik yaparak öğrenme fırsatı yakaladı. Tatbikatta ayrıca öğrencilere okul içinde bulunan yangın tüpleri hakkında bilgi de verildi.

İtfaiye eğitimleri devam edecek

İlk teorik ve pratik yangın eğitimini Gazi Ortaokulunda gerçekleştiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kent merkezi ile ilçelerde belirlenen okulları ziyaret ederek eğitimlerine devam edecek.