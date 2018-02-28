Büyükşehirin muhtarlık ziyaretleri devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunları daha yakından takip etmek ve çözüm üretmek amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde kurduğu Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerin ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Muhtarlarla işbirliği yaparak daha iyi hizmet vermek için çalışmalarını sürdüren Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ziyaretlerini sürdürüyor. Sur ilçesinde bulunan Dabanoğlu Mahalle Muhtarı Abdullah Babrak ile Melikahmet Mahalle Muhtarı Ali Kızgın’ı ziyaret eden ekipler, muhtarlara Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve amaçları hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde böyle bir şube müdürlüğünün kurulmasından memnun olduklarını ve emeği geçenlere teşekkür eden muhtarlar, muhtarlık ve mahalle olarak ekiplere taleplerini iletti. Muhtarların sorun ve taleplerini not alan ekipler ise sorunların çözümü için alınan notların ilgili birimlere aktarılacağını, taleplerin ise rapor haline getirilerek başkanlığa sunulacağını kaydetti.

Muhtarlarla bir süre sohbet eden ekipler, daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ve basılan içerisinde ajanda, duvar saati, takvim, not defteri ve benzeri hediyelerin bulunduğu paket takdim edildi. Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü’nün kentte görev yapan STK ve Muhtarlıklara ziyaretleri devam edecek.