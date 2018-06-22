Caddeler ve kaldırımlar tazyikli su ile yıkanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulvar, cadde ve sokakların kaldırımlarını temizleme ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Temizlik çalışması, araç trafiği ve yaya yoğunluğunun seyrek olduğu gece saatlerinde yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir İlçesi Kışla Caddesi ve kaldırımları baştan sona tazyikli su ile yıkadı. Yapılan çalışma sonucu kaldırımlar tozdan arındırıldı. Ekipler, kaldırım temizleme ve yıkama çalışmalarının yanında yapı ve parkları çevreleyen duvarları da tazyikli su ile yıkayarak temizledi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başlattığı uygulama yaz ayları boyunca vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler başta olmak üzere kentin tüm bulvar, cadde ve sokak ve kaldırımlarını tazyikli su ile yıkamaya devam edecek.