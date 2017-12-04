Cami hırsızlarını üzerilerindeki toz ele verdi

Hırsızların camiye yaklaşık 50 bin lira değerinde zarar verdiği ve çaldıkları malzemeleri de bin 300 liraya hurdacıya sattıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sur ilçesi İskender Paşa Mahallesi’nde şüpheli şahısların dolaştığını öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye gittiklerinde kendilerini görüp kaçmaya başlayan 5 şahıstan 4’ünü yakaladı. Yapılan GBT sorgularında ve üst aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan şahısların şüpheli hareketleri, ellerinin ve üstlerinin tozlu olması üzerine mahallede inceleme yapan ekipler, İskender Paşa Camisi’nin duvarında tırmanma izlerine rastladı. Şahıslarla yapılan detaylı görüşmede caminin kümbetinde bulunan kurşun kaplamaları çıkardıkları ve paket haline getirdikleri öğrenildi. Camide yapılan incelemede paket haline getirilmiş ve tahmini ağırlığı 500 kilogram olan 12 parça kurşun kaplama malzemesine rastlandı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis şahıslardan 3’ünün yine aynı camide yapılan hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Yapılan sorgularında şahısların daha önceki malzemeleri bin 300 TL’ye hurdacıya sattıkları öğrenildi. Malzemeler Çarşı Polis Karakolu’nda muhafaza altına alınırken şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların, camiye yaklaşık 50 bin liralık zarar verdiği de öğrenildi.