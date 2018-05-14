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14 Mayıs 2018 10:42

Çarkıfelek anneler için döndü

Diyarbakır’da anneler gününe özel dijital çarkıfelek etkinliği düzenlendi.

Çarkıfelek anneler için döndü

14 Mayıs 2018 10:42


Diyarbakır’da bulunan Ninovapark Alışveriş Merkezi tarafından Anneler Günü dolayısıyla özel dijital çarkıfelek etkinliği düzenledi. 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 anne butona basarak çeşitli hediyelerin sahibi oldu. Ayrıca AVM’ye gelen annelere karanfil dağıtıldı. Ninovapark AVM tarafından yapılan açıklamada, "Bizi yetiştiren annelerimizin emeklerine karşılık armağanlarla onları mutlu etmek, mutlu görmek çok güzel bir duygu. Annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Ninovapark ailesi olarak tüm annelerin ’Anneler Günü’nü kutlarız" denildi.




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