Cegerxwin'de yeni dönem kursları başladı

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezinde yeni dönem kursları başladı. Kurslara, 4 bin 700 kişi başvuruda bulundu.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Dr. Ozan Balcı, eğitimi sadece akademik faaliyet olarak görmediklerini belirterek, çocukların sanatsal, kültürel ve sportif gelişimlerini de desteklediklerini ifade etti. Balcı, “4 bin 700 öğrencimize farklı branşlarda 28 usta öğreticimiz tarafından verilecek kurslarımızı açtık. Belediye olarak spora, eğitime, bilgiye ve bilime büyük önem veriyoruz. Çocuk ve gençlerimizin başarılarının daha da artması için ‘Yeni Dönem' kurslar ile vatandaşlarımızın sanatla, bilimle ilgilenmelerine imkan sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Merkezde, bağlama, erbane, gitar, şan, keman, piyano, bilgisayar kursu, Kur'an kursu, Farsça, işaret-beden dili, halk oyunları, ebru sanatı, fotoğrafçılık, satranç, tiyatro, İngilizce, yaratıcı drama, anadilde iletişim ve yan flüt branşlarında haftanın 7 günü kurslar veriliyor.