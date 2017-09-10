Hedefimiz Çermik’te büyük bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmektir” dedi.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçedeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamehmetoğlu, ilçenin en büyük sorunu olan içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile kanalizasyon arıtma tesisi ve altyapı çalışmaları için İller Bankası tarafından 6 Eylül’de ihale yapıldığını belirterek, “Çermik Sinek çayı gözesinde saniyede 120 litre su alınıyor. Şehir içi içme suyu şebekesinin çok eski olması nedeniyle saniyede 50 litre su alınabiliyor. İlçe teşkilatımız ve milletvekillerimizin yoğun girişimleri sonucunda ilçenin içme suyu şebekesinin yenilenmesi, atık su projesi, kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi yönünde İller Bankası tarafından yapılan ihale neticesinde işi alacak olan yüklenici firma ilçeye gelerek çalışmalara başlayacak ve ilçenin 60 yıllık sorunu çözüme kavuşacak” dedi.

“Sütçü İmam Parkı ihalesi yapıldı”

Kardeş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki eski meteoroloji yerine 5 bin 500 metrekarelik alana 7 yıldızlı Sütçü İmam Parkı yapılması yönünde ihale yapıldığını belirten Başkan Karamehmetoğlu, ilçe halkının özellikle bayanların ve çocukların rahat nefes alabilecekleri ve ailece oturabilecekleri parkın 120 gün içerisinde bitirileceğini söyledi. Karamehmetoğlu, ilçe çıkışında Çüngüş yolu üzerindeki çöplük alanın kaldırıldığını belirterek, ilçeyi görüntü kirliliğinden kurtararak günümüz şartlarına uygun modern bir park yapımına başladıklarını, bu parkta oturma alanları, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları ile mesire alanlarının olacağını yaklaşık 2 ay içerisinde hizmete açacaklarını kaydetti.

Haburman Köprüsü Hacı Musa mevkisinde 4 bin 500 metrekarelik alana Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Park yapım çalışmalarının bitme aşamasına geldiğini anlatan Karamehmetoğlu, bu ay sonunda hizmete açacaklarını dile getirdi. Karamehmetoğlu, Ergani-Çermik arası yol genişletme çalışmalarının sürdüğünü anlatarak, ilçeye bağlı 4 grup köy yollarında 105 kilometre asfalt çalışmasının devam ettiğini, şuana kadar 25 köyde köy içi parke çalışmalarının tamamlandığını, 7 Eylül 2017 tarihinde Büyükşehir Belediyesince ilçeye bağlı 9 köyün daha köy içi kilitli parke taşı döşemesinin ihalesinin yapıldığını anlattı. Çermik için hazırlanan projelerin ilçenin gelişesinde çok önemli rol oynadığını belirten Karamehmetoğlu, “Yapacağımız projelerle artık ilçemiz Termal Turizmde cazibe merkezi oluyor. Hedefimiz Çermik’te büyük bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmektir” diye konuştu.