Çermik Fen Lisesine zenginleştirilmiş kütüphane

İlçede proje kapsamında gerçekleşen ikinci Z Kütüphane açılış törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Alper Soner Serin, Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bedri Büyükbayram, Halk Eğitim Müdürü Ali Topkaya, okul müdürleri, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş açılışta yaptığı konuşmada öğrencilerin her anlamda yararlanabileceği, çağın gerekli teknolojik donanımlarıyla desteklenmiş, bilgisayarlarla her türlü bilgi ve çeşitli kitapların bulunduğu kütüphanelerin sayısının gün geçtikçe artığını belirtti. Proje kapsamında fen lisesi statüsündeki okullarda da donanımlı bu tarz kütüphanelerin açılmış olmasının ve bu projeyi okulda yeni bir takım projelerle desteklenmiş olması sebebiyle Çermik Fen Lisesi müdürü ve ekibini tebrik etti. Kaymakam Olçaş, öğrencilerle bir süre sohbet ederek hukuk ve tıp Fakültelerini kazanmaları halinde öğrencilere dizüstü bilgisayar verdi.

Açılış töreninde Z Kütüphane hakkında davetlilere bilgi veren Çermik Fen Lisesi Müdürü Ahmet Aslan, projeyi ilçeye kazandıran kaymakam ve desteklerini esirgemeyen ilçe milli eğitim müdürüne teşekkür etti.

Yapılan ikramın ardından tören sona erdi.