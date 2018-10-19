Çermik ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarına başlanıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde doğalgaz ve içme suyu şebekesi altyapı çalışmaları sonucu bozulan yollarda sıcak asfalt çalışmalarına başlanıldı.

Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçede başlatılan doğalgaz ve içme suyu şebekesi altyapı çalışmalarında sona doğru gelindiğini, daha önce ilçe girişindeki Siverek yol ayrımından üst yol denilen Zübeyde Hanım Caddesinde sıcak asfalt dökülmesi yönünde çalışmalara başlandığını belirterek, belediye önünden başlayarak Bayrak mevkiine kadar olan ana yola sıcak asfalt dökülmesi yönünde çalışmalara başladıklarını söyledi. Sıcak asfalt işini alan yüklenici firma yetkilileriyle yolda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, göreve geldikleri günden beri ilçe halkına ne söz vermişlerse bir bir yerine getirdiklerini söyledi. Başkan Karamehmetoğlu, "Doğalgaz ve içme suyu şebekesi altyapı çalışmaları neticesinde bozulan yollara sıcak asfalt döküleceği sözünü verdik sözümüzü yerine getiriyoruz. İlk etapta ilçe girişindeki Siverek yol ayrımından Zübeyde Hanım Caddesi Çüngüş yol ayrımına kadar yolun sıcak asfaltla kaplanması yönünde altyapı çalışmalarına başladık. İkinci aşama olarak belediye önünden Bayrak mevkiine kadar olan ana caddenin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Caddesinden, devlet hastanesi ve Haburman Köprüsüne giden yolun sıcak asfaltla kaplanması için çalışmalara başladık. Yolların asfaltlanması, kaldırımların yeniden dizayn edilmesi ve ışıklandırmayla ilçenin görünümünün değişeceğine inanıyorum" dedi.

Başkan Karamehmetoğlu, üst yol ve ilçe merkezindeki Diyarbakır Caddesi, belediye ile hükümet konağı önü, ilçe devlet hastanesine giden yol ile Haburman Köprüsüne giden yolun sıcak asfaltla kaplanacağını dile getirerek, kazı çalışmalarından dolayı verilen rahatsızlıktan ötürü vatandaşların göstermiş olduğu hoşgörüye teşekkür ettiğini dile getirdi.