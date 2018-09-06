Çermik Kalesi için imzalar atıldı

Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Çermik Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çermik Belediyesi tarafından Karacadağ Kalkınma Ajansına sunulan Çermik Kalesinin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarıyla ilgili projelerinin daha önce kabul edildiğini belirterek, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Hasan Maral ile protokol imzaladıklarını söyledi. Çermik Belediyesi tarafından Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programına sunulan tarihi Çermik Kalesi çevre düzenleme projesinin destek almaya hak kazandığını belirten Karamehmetoğlu, 2018 yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programının amacı birbirinden bağımsız olarak desteklenmiş ve düzenlenmiş turistik alanların, bütüncül bir bakış açısı ile yeniden değerlendirilerek, belirli rotalar oluşturulması ve bu rotalar üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılmasının yanı sıra, şimdiye kadar yapılan düzenleme çalışmalarını tamamlayıcı olarak; bu rotalar üzerinde insan hareketliliğinin ve yoksul kesimlerin öncelikli olmak üzere, ekonomik ve sosyal faydanın sağlanması olduğunu söyledi.

Çermik Belediyesi tarafından sunulan ve destek almaya hak kazanan proje için Karacadağ Kalkınma Ajansında sözleşme imzaladıklarını ve proje faaliyetlerine başlandığını dile getiren Başkan Karamehmetoğlu, "Proje ile tarihi Çermik Kalesi’nin korunarak geliştirilmesi, görünürlük ve erişilebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda oluşabilecek doğal afetlere karşı önlem alınmasının yanı sıra, çevre düzenlemesi, peyzaj ve vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde tamamlaması için gerekli diğer önlemlerin alınarak bölgenin bir çekim merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır" dedi.