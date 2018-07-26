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26 Temmuz 2018 13:25

Çermik Kalesi’nin çehresi değişecek

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan tarihi kalenin çevre düzenlenmesi ve peyzaj çalışmalar ile ilgili İlçe Belediyesince Karacadağ Kalkınma Ajansına sunulan proje kabul edildi.

Çermik Kalesi’nin çehresi değişecek

26 Temmuz 2018 13:25


Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programına sunulan Tarihi Çermik Kalesi Çevre Düzenleme Projesi destek almaya hak kazandığını belirtti. 2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programının amacının birbirinden bağımsız olarak desteklenmiş ve düzenlenmiş turistik alanların, bütüncül bir bakış açısı ile yeniden değerlendirilmesi olduğunu anlatan Karamehmetoğlu, “Belirli rotalar oluşturulması ve bu rotalar üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması yanı sıra, şimdiye kadar yapılan düzenleme çalışmalarını tamamlayıcı olarak, bu rotalar üzerinde insan hareketliliğinin ve yoksul kesimler öncelikli olmak üzere, ekonomik ve sosyal faydanın sağlanmasıdır” dedi.


Proje için önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacağını anlatan Başkan Karamehmetoğlu, “Proje ile tarihi Çermik Kalesi’nin korunarak geliştirilmesi, görünürlük ve erişilebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda oluşabilecek doğal afetlere karşı önlem alınmasının yansıra, çevre düzenlemesi, peyzaj ve vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde tamamlaması için gerekli diğer önlemlerin alınarak bölgenin bir çekim merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.




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